DanieleTorquati: in situazioni di emergenza anche la #Solidarietà richiede un ordine.

Non voglio essere antipatico, ma in situazioni di emergenza anche la #Solidarietà richiede un ordine.

Ad esclusione di qualche partito politico che in questa situazione trovo francamente fuori luogo, vedo molte iniziative di raccolta di generi alimentari. Lodevole, ma vorrei che fosse chiaro: non tutti possono prendere cibo e distribuirlo.

Non solo non ha senso, ma è una pratica estremamente pericolosa per chi consegna e per chi riceve. Trovo molto imbarazzo a scrivere questo, perchè sono un forte sostenitore della solidarietà orizzontale e dello spontaneismo sociale, ma in situazioni come queste bisogno utilizzare, oltre al cuore, anche la ragione.

So che l’amministrazio ne é in estremo ritardo sui #buoniSpesa. E’ un fatto. Non ho neanche voglia di farne una polemica politica, ma questo non deve essere in alcun modo una scusa per dare spazio a iniziative personali che creano solo confusione e danni. Ci sono le associazioni e il terzo settore accreditato.

Per questo, in queste settimane, abbiamo più volte proposto di dare un coordinamento a queste iniziative, ma nel frattempo abbiamo aiutato quelle che nascevano nei vari quartieri con le dovute precauzioni e fatte da professionisti del volontariato.

Purtroppo sì, non ci si scopre volontari nei giorni di emergenza. Il volontariato e il #TerzoSettore sono un mondo solidale, ma anche di estrema professionalità . I volontari in questo momento stanno adempiendo al loro compito portando cibo e medicinali con tutte le cautele del caso e i dispositivi di protezione individuale (DPI) fissati dalle Istituzioni e dal mondo scientifico.

Se vogliamo dare una mano senza nessun ritorno affidiamoci a loro e facciamo in modo che tutto funzioni, anche attraverso delle donazioni di cibo o fondi.

Queste sono alcune delle iniziative che attualmente sono attive nel nostro territorio insieme a quelle delle parrocchie di Caritas e Sant’Egidio che quotidianamente , da sempre, si occupa degli ultimi.

Vi chiedo di utilizzare quelle e vi chiedo di contribuire collaborando con loro. Non al posto loro. Noi dal canto nostro cerchiamo di dare una mano con l’esperienza che abbiamo e cercheremo anche di sollecitare ancora di più l’amministrazio ne a fare un lavoro di coordinamento.