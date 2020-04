Audio catastrofista sul San Paolo di Civitavecchia, la “Asl Roma 4” risponde

Nelle ultime ore, si è fatto un gran parlare di un presunto audio iniziato a circolare sui cellulari dei cittadini, un audio in cui si denunciava una situazione catastrofica nell’ospedale San Paolo di Civitavecchia, in particolare in Ginecologia ma con una diffusione notevole soprattutto fra il personale.

Il comunicato della “Asl Roma 4” a riguardo:

“La Asl Roma 4 in data odierna è venuta a conoscenza di un messaggio vocale trasmesso tramite WhatsApp che sta girando in queste ore sui telefoni dei cittadini, presumibilmente inviato da una dipendente della Asl.

Ci corre l’obbligo precisare che nell’ospedale S. Paolo sin dall’inizio dell’epidemia, poi divenuta pandemia, si sono applicati tutti i protocolli e le direttive nazionali e regionali di volta in volta adottate.

Far passare la direzione aziendale dell’ASL per persone irresponsabili che mettono in pericolo la salute dei cittadini è molto grave e di queste gravi dichiarazioni sarà chiamato a risponderne colui che le ha divulgate. È inoltre da stigmatizzare il comportamento della persona che ha diffuso il nome del medico citato nel messaggio.

Si specifica inoltre che contrariamente a quanto contenuto nel messaggio oggetto di divulgazione, i dati comunicati dalla Asl Roma 4 non sono stati mai alterati dall’azienda sanitaria, tali dati sono inviati giornalmente al Seresmi e alla Regione Lazio, e su richiesta della stampa locale, l’ufficio comunicazione giornalmente fa una distinzione tra casi di cittadini contagiati sul territorio, e operatori sanitari contagiati.

Si evidenzia altresì che il dato elevato di riscontri di casi positivi, è chiaro indice di virtuosismo da parte della Asl, che si sta prodigando nell’effettuare tamponi per una media superiore ad altre realtà con maggiore densità di popolazione. In particolare la Asl nell’ultimo periodo ha iniziato un lavoro capillare sul personale dell’ospedale San Paolo e presso le altre strutture sanitarie del territorio, per individuare casi di positività tra gli operatori sanitari.

Casi che, ricordiamo, se riscontrati positivi sono stati posti in isolamento per la sicurezza della salute pubblica, nell’immediato. Inoltre si informa l’utenza che la Asl Roma 4 in aggiunta alle operazioni di sanificazione che vengono effettuate giornalmente in tutte le strutture aziendali, effettuerà lunedì un ulteriore intervento di sanificazione presso i reparti di ginecologia, ostetricia, nido e pediatria”.