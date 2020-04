Trump: “Consigliato uso di mascherina, io non la metterò”

“Il contagio da soggetti asintomatici è rilevante. I Centers for Disease Control and Prevention consigliano l’uso di mascherine non chirurgiche, è su base volontaria. Io non credo che lo farò”. Sono le parole di Donald Trump nel briefing quotidiano alla Casa Bianca.

“Le mascherine chirurgiche servono agli operatori sanitari. L’uso di mascherine è su base volontaria, potete decidere di farlo o no. Io sceglierò probabilmente di non farlo. E’ solo una raccomandazione, su base volontaria”, ripete il presidente, aggiungendo che rimangono in vigore le indicazioni relative alle misure di distanziamento sociale. “Io non lo farò, magari poi cambierò idea. Ma mi sento bene… E’ una raccomandazione… Non è indicata per presidenti, primi ministri, dittatori, re, regine… Non so, non mi ci vedo…”.