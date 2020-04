Il nostro impegno con i lettori “NOICISIAMO” – Editoriale di Giovanni Furgiuele e Luca Cesari (L’agone Nuovo)

Stiamo affrontando un periodo molto difficile: una situazione inaspettata, che ci ha trovato impreparati e ci ha costretto all’improvviso a cambiare le nostre abitudini. Un virus pericoloso ha bloccato gli ingranaggi della nostra vita quotidiana, generando rilevanti problemi sanitari, economici e sociali: una profonda crisi che avrà bisogno di molto tempo per essere superata, ma dovrà rappresentare un prezioso e indimenticabile monito per noi e per le future generazioni.

Davanti ad un dramma di enormi dimensioni, che non ha risparmiato nessuno da New York a Oriolo Romano, anche L’agone sta fornendo il proprio contributo, informando costantemente le persone con ancora maggiore impegno e senso di responsabilità. In queste settimane manteniamo un contatto diretto con le istituzioni locali, con i vertici sanitari e delle forze dell’ordine per dare notizie corrette e puntuali sulla situazione del contagio da Covid-19 nel nostro comprensorio. Il sito web viene continuamente aggiornato e oltre alle informazioni di carattere generale, ospita anche le segnalazioni dei sindaci e dei responsabili medici sulle prescrizioni da rispettare e sui comportamenti da seguire.

Nonostante le difficoltà di varia natura, abbiamo deciso di confezionare anche il numero di marzo della rivista cartacea per preservare un minimo di normalità durante questa fase molto complicata. Da oggi potrete trovarlo on-line sul nostro sito web, mentre nei prossimi giorni cercheremo di distribuirlo nelle edicole e nei supermercati del nostro territorio. È uno sforzo importante per una testata locale, ma è il nostro modo per essere vicini ai lettori: in 26 anni non abbiamo mai saltato un’uscita e anche stavolta vogliamo mantenere il nostro impegno con i cittadini.

Presto torneremo alla nostra vita quotidiana, magari con una consapevolezza diversa, ma adesso restiamo ancora a casa e rispettiamo le regole. Noi ci siamo.

Il Direttore Il Presidente

Luca Cesari Giovanni Furgiuele