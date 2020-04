Città Metropolitana: Da lunedì nuove iniziative e materiali disponibili per le visite virtuali

Da lunedì nuove iniziative e materiali disponibili a cura della Biblioteca Istituzionale e della collezione archeologica del sito di Villa Altieri

Dopo la condivisione del percorso di visita virtuale alle Domus Romane di Palazzo Valentini, l’iniziativa culturale della Città metropolitana di Roma Capitale nel periodo di emergenza prosegue, con un calendario di appuntamenti che consentiranno ai cittadini di restare in contatto con la Biblioteca Istituzionale di Villa Altieri. Con il ricco calendario di iniziative in programma, l’ente metropolitano continua ad offrire servizi culturali rimodulando la consultazione del proprio patrimonio bibliografico per studi, ricerche, letture e approfondimenti, e valorizzando la straordinaria collezione archeologica della sede che lo ospita, Villa Altieri, con percorsi e visite virtuali.

Per la Biblioteca, il primo percorso virtuale, bibliografico e iconografico, sarà dedicato alla Santa Pasqua e sarà disponibile dal 6 aprile. Seguiranno poi gli appuntamenti in occasione della Giornata Internazionale del libro e della lettura, il 23 Aprile, e della Festa della Liberazione, il 25 Aprile. Sempre sul sito della Biblioteca, a metà aprile sarà arricchita la rubrica “Tesori in Biblioteca”, con la messa on line di volumi rari e preziosi corredati da immagini, tra cui un volume di Ettore Petrolini con sua dedica autografa. Per il Natale di Roma, il 21 Aprile 2020, sarà pubblicato il volume “Duilio Gambellotti e le leggende romane”, contenente 35 xilografie originali dedicate alle origini di Roma.

Tutto il materiale è visibile sul sito della Biblioteca (http://biblioteca-provinciale.provincia.roma.it/) e sui canali social Instagram (@villa_altieri_roma) e Facebook (Amici della biblioteca di Villa Altieri).

Numerosi i progetti anche per dare valore e visibilità alla Collezione archeologica di Villa Altieri, di cui presto sarà realizzato un percorso di visita virtuale. La collezione archeologica (storia, immagini, attività, video, visite e laboratori) è attualmente visibile, oltre che su Instagram, sulla pagina Facebook “Amici di Villa Altieri Roma”.

In programma inoltre, per il 15 aprile 2020, a un anno dall’incendio della cattedrale di Notre -Dame di Parigi, la pubblicazione del video del coro del Liceo Newton di Roma nell’iniziativa di solidarietà organizzata presso la Villa, “Omaggio a Notre-Dame”.