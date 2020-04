Attivazione sportello di consulenza psicologica “Uno spazio per Te” – Tutte le info

# VA TUTTO BENE ANDIAMO OLTRE; AVVISO DI ATTIVAZIONE LINEA DI EMERGENZA SANITARIA

L’EQUIPE DI UNO SPAZIO PER TE; dott.ssa Rosaria Giagu, dott.ssa Claudia Cestoni, dott.ssa Carlotta Zoncu

L’impegno di “ Uno spazio per te” , progetto di sostegno psicologico, psiconcologico e psicoterapeutico presente e attivo sul territorio, in questo particolare momento, in funzione di una buona copertura del servizio, è quello di attivare la modalità online gratuita in emergenza per operatori sanitari o persone che avessero la necessità di un primo contatto psicologico, il sabato e la domenica (Riferimenti anche su pagina fb Uno spazio per te).

L’Equipe di USPT ha attivato la modalità online emergenza sanitaria nelle seguenti fasce:

Sabato ore 10-13 Dott.ssa Claudia Cestoni Tel.3271783514

Sabato ore 15-18 Dott.ssa Rosaria Giagu Tel 3383580521

Domenica ore 10-13 Dott.ssa Carlotta Zoncu Tel.3924869118

Domenica ore 15-18 Dott.ssa Rosaria Giagu Tel.3383580521

Ricordiamo che i nostri servizi sono rimasti attivi sul territorio, e dal lunedì al venerdì operiamo in modalità on-line di sostegno psicologico con tariffe calmierate, caratteristica e mission del progetto stesso di natura sanitaria privato-sociale, nato a fine 2017 per favorire una maggiore accessibilità al benessere psicologico.

La scelta di mettere a disposizione la nostra professionalità in fasce orarie che rientrano nei week-end nasce da una analisi dei servizi offerti sul territorio e dunque dalla necessità di poter dare un contributo reale e produttivo nei giorni che risultano scoperti dalla lodevole iniziativa del progetto di servizio di sostegno psicologico attivato dal Distretto Roma 4.3, “In tempo di CoVid 19”, con l’intenzione di offrire una garanzia di continuità in riferimento alla situazione di emergenza attuale.

Reputiamo che la collaborazione tra realtà pubbliche e private-sociali possa in questo momento favorire una adeguata e efficiente risposta in termini di presenza di servizi e riferimenti, per questo motivo ci fa piacere mettervi personalmente a conoscenza di questa nostra iniziativa.

L’Equipe di U.S.P.T.