Coronavirus, governo pensa a dl liquidità entro lunedì

Il governo è pronto a collaborare con le opposizioni e a coinvolgerle nella stesura delle prossime misure economiche per tamponare l’emergenza Corovonavirus. Durante la riunione della ‘Cabina di regia’, a quanto si apprende, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri avrebbe assicurato al centrodestra la volontà di condividere il percorso che porterà l’Italia a superare la crisi attuale e a far rifiatare il sistema produttivo. Il responsabile di via XX settembre avrebbe spiegato che sono quattro i pilastri del ‘pacchetto’ di misure in cantiere: imprese, lavoro, fisco e sostegno agli enti locali.

Si parte dall’intervento per assicurare subito liquidità alle imprese in affanno: un provvedimento ad hoc sarà stralciato dal cosiddetto decreto aprile e presentato in un Consiglio dei ministri che potrebbe essere convocato nel fine settimana, sabato o domenica, al massimo lunedì. Prossimo step, raccontano, il decreto annunciato per aprile: verrà approvato prima o subito dopo Pasqua.