Bracciano: distribuite 600 mascherine dalla Protezione Civile, coordinata dal Commissario Claudio Pierangelini

Cinzia Orlandi

I volontari della Protezione Civile di Bracciano in questi giorni hanno consegnato circa 600 mascherine, la maggior parte a persone in difficoltà, cittadini indigenti, anziani impossibilitati ad uscire.«Ricordiamo infatti – spiega il Comandante della Polizia Locale e Commissario Capo della Protezione Civile Claudio Pierangelini – che i nostri operatori sono al servizio proprio di queste categorie più disagiate, e tutti coloro che avessero necessità possono contattarci telefonicamente». Gli operatori inoltre provvederanno a consegnare i dispositivi di sicurezza anche nelle case di cura, che rappresentano spesso situazioni a rischio. Il Comandante Pierangelini, sottolinea però che: “Il fatto di avere la mascherina non deve dare motivo di uscire e di sentirsi forti, la migliore sicurezza e la migliore cosa da fare per essere veramente protetti e fermare tutto questo è stare a casa”. Proprio per vigilare sul rispetto delle norme il Comandante della Polizia Locale ed i suoi agenti sono costantemente impegnati nel controllo delle strade ed in segno di riconoscimento e sostegno alla Polizia Locale l’Associazione Commercianti di Bracciano ha donato 50 kit guanti mascherine agli operatori di Polizia Locale. In proposito il Comandante ha detto: «Anche se dal Comune siamo stati sempre messi in condizione di lavorare in sicurezza, voglio ringraziare l’Associazione Commercianti per questo gesto di generosità e sostegno, non solo per noi ma anche per la collettività».