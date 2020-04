Morassut: “sostenibilità chiave per ripartire”

(AGI) – Roma, 2 apr. – “Bisogna scegliere dei settori e per quanto mi riguarda, e per quanto riguarda questo Governo, noi non possiamo non vedere che la chiave della sostenibilita’ e’ una chiave essenziale per far ripartire l’economia”. Lo ha detto il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut ai microfoni di Sky Tg24. “Primo – ha aggiunto – perche’ le politiche per la sostenibilita’ e i settori che operano nel campo della sostenibilita’ erano gia’ nella fase precedente dove non c’era l’emergenza Coronavirus ma c’era una crisi economica, i settori di maggior traino e di maggior rendimento, sia dal punto di vista occupazionale che dal punto di vista della crescita. Secondo perche’ il grande piano di investimenti dell’Europa e’ tanto piu’ importante perche’ in questi giorni e’ emerso il nesso strettissimo che c’e’ tra diffusione del virus e la diffusione dell’inquinamento, le zone piu’ colpite sono anche le zone dove l’inquinamento, le polveri sottili e la densita’ del particolato e’ piu’ elevata di altre zone”.