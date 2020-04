Il Liceo Vian di Bracciano e Anguillara dà avvio al progetto “Adotta uno studente”

A seguito della chiusura delle scuole (5/03/2020) ho solo previsto di organizzare la mia didattica a distanza allineandola a quanto già facevo in presenza. Da sei anni, infatti, utilizzo come strumento didattico il lavoro in team ed in condivisione attraverso la rete, l’uso di una piattaforma e di un sito web costruito ad hoc.

Con il DPCM del 9/03/2020 che prolungava la chiusura delle scuole, ho realizzato che la sola attività didattica disciplinare non sarebbe bastata, mi serviva un modo, un mezzo per attivare una “diversa” presenza/partecipazione degli studenti, sentivo di dover lavorare sull’eliminazione del concetto di “distanza”.

E’ con questo spirito che è nata la mia rubrica “Essere creativi al tempo del coronavirus”, volta a sollecitare gli studenti attraverso esercizi di creatività da svolgere in casa, con materiali a loro disposizione e coinvolgendo, a volte, i propri familiari.

La creatività nella didattica, dunque, non per evadere, ma per riflettere con gli studenti su quanto stiamo vivendo, su come ci sentiamo e su come comportarci.

Se è vero che la “bellezza salverà il mondo” (F. Dostoevskij) mi auguro, allora, che la creatività ai tempi del coronavirus possa contribuire a leggere/interpretare la realtà, ad essere vivi ed attivi, a lenire le ansie e le preoccupazioni, a dare speranza.

