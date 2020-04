Ente Parco di Bracciano Martignano: la sede è aperta. Ricevimento del pubblico e rinvio eventi dal vivo.

La sede del Parco è aperta , tuttavia in attuazione delle “Misure organizzative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” adottate dalla Giunta Regionale, gli uffici del Parco, limitatamente alle attività improcrastinabili e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione vigenti, riceveranno gli utenti solo previo appuntamento telefonico allo 0699801176 .

Restiamo ovviamente a vostra disposizione ai contatti telefonici e di posta elettronica indicati nel sito.

Nell’interesse di tutti, al fine di limitare al massimo ogni spostamento e garantendo così una presenza costante ma in misura tale da consentire il rispetto delle disposizioni ministeriali, l’Ente Parco ha attivato la modalità di lavoro agile per tutti i dipendenti le cui mansioni lo consentono.

Gli eventi e le iniziative dal vivo sono rimandate, mentre proseguono tutte le altre attività. Per dare continuità, anche se con modalità per ora diverse, alle iniziative di conoscenza, promozione e conservazione delle risorse naturali dell’Area Protetta, stiamo realizzando una serie di incontri tematici on line con esperti settoriali che pubblicheremo sui nostri canali social. Il programma dettagliato degli incontri sarà reperibile sul sito e sulla Pagina FB del Parco. Vi raccomandiamo la massima prudenza ed il rispetto di tutte le disposizioni nazionali e regionali.

Questa volta l’invito che vi facciamo è di restare a casa.

Vi aspettiamo nel Parco appena supereremo, insieme, questa emergenza.