Coronavirus, nel Lazio 2.758 i casi positivi. “Ma ogni ora guariscono due persone”

Sono 2.758 i casi positivi di Covid-19 nel Lazio, per un totale di 169 decessi e 337 pazienti guariti. Lo comunica l’assessorato alla Sanità della Regione. I ricoverati (non in terapia intensiva) sono al momento 1.131, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 177. In isolamento domiciliare si trovano 1.450 persone. Il totale dei casi esaminati è di 3.264. E a Roma i positivi in più sono 74: ieri erano 2.186, oggi 2260.

La ‘frenata’ c’è. Nel Lazio le misure di contenimento sembrano avere dato risultati misurabili con un totale, dice il bollettino di giornata, di 46 guariti, due ogni ora, 169 casi di positività, ma soprattutto con un trend per la prima volta sotto il 6%, 7 decessi e 9547 usciti dalla quarantena. “Ora però nessuna distrazione, né tentazione di abbassare la guardia”. L’appello arriva direttamente dal governatore Nicola Zingaretti, che dopo settimane di convalescenza da coronavirus e ormai guarito, ha tenuto una ‘videoconferenza stampa’ dalla sede del Nue 112 di Roma.