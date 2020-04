Comunicato comune di Oriolo: 2 positivi oggi

Nella giornata di oggi la ASL ha comunicato il risultato di due tamponi eseguiti sui membri di una famiglia già in quarantena per la presenza di un caso già riscontrato positivo collegato al cluster della palestra di Manziana. Sfortunatamente, i due tamponi hanno dato esito positivo.

Ci sentiamo, in questo momento così complicato, di ringraziare davvero di cuore la famiglia in questione che sta mantenendo un comportamento davvero encomiabile.

In ogni caso, tutte le persone in quarantena appaiono in salute o in rapida ripresa.

Inoltre, con DPCM di ieri sera, il Governo ha prorogato tutte le misure restrittive attualmente in vigore alla giornata di lunedì 13 aprile compreso.

Seguiranno ulteriori comunicazioni

Continuiamo e insistiamo a comportarci bene, sarà ancora più bello tornare a stare insieme!

Forza Oriolo!