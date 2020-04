Partito Democratico di Anguillara Sabazia: “accelerare la comunicazione sulle modalità di assegnazione dei fondi stanziati dalla Regione Lazio e dal Governo “

Riceviamo e pubblichiamo

Il Partito Democratico di Anguillara Sabazia scrive al Commissario Caroli invitandolo ad accelerare la comunicazione sulle modalità di assegnazione dei fondi stanziati dalla Regione Lazio e dal Governo per l’assistenza alle famiglie in difficoltà attraverso l’erogazione di buoni pasto/pacchi alimentari e spese medicinale. Vi ricordiamo che al Comune di Anguillara sono arrivate risorse pari a 215mila euro.

Di seguito riportiamo il testo della pec inviata oggi 31 marzo:

Gentile dott. Caroli,

io sottoscritto Francesco Pizzorno quale Segretario del Partito Democratico di Anguillara Sabazia Le rappresento quanto segue.

Come a Lei noto con separati provvedimenti la Regione Lazio e La Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno assegnato al Comune di Anguillara fondi pari rispettivamente ad euro 77.245,10= ed euro 138,998,38 per assistenza alle famiglie in situazione di contingente indigenza e quali misure urgenti di solidarietà alimentare. Ciò detto, stante la urgenza di far pervenire tali fondi alle famiglie in difficoltà Le sarei grato se potesse pubblicare sul sito del Comune, con cortese rapidità, le modalità e la tempistica con cui tali fondi saranno assegnati e distribuiti. Le rappresento, nella mia predetta qualità di segretario del Partito Democratico di Anguillara, la disponibilità a qualsiasi tipo di collaborazione Le occorra, nonchè la ulteriore disponibilità di mettere a disposizione della Amministrazione Comunale e della Protezione civile Comunale i locali del Circolo del PD siti in via di San Francesco.

La ringrazio anticipatamente e Le invio cordiali saluti