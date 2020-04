creazione di una rete dei luoghi della cultura e della trasmissione dei saperi.

In questo momento di sospensione delle attività ordinarie, dovuto all’emergenza

sanitaria in atto, le scuole e le strutture didattiche sono comunque attive, anche se con una

metodologia diversa da quelle a cui eravamo abituati. Secondo quanto previsto dal DPCM 8

marzo 2020 e seguenti, le scuole attivano modalità di didattica a distanza per tutta la durata

della sospensione delle attività didattiche, con particolare attenzione alle specifiche esigenze

degli studenti con disabilità.

In questi giorni molte Prefetture hanno confermato di assicurare ai cittadini costretti in

casa la consegna di libri e materiale didattico a domicilio, da compiere direttamente a cura

delle librerie o di corrieri specializzati, purché il servizio sia compiuto nel rispetto dei requisiti

igienico-sanitari previsti sia per il confezionamento, sia per il trasporto e la consegna della

merce.

Nell’attuale momento difficile, che in misura diversa colpisce gran parte delle attività

cittadine chiamate ad affrontare una crisi senza precedenti, credo che questa iniziativa

rappresenti una piccola boccata di ossigeno sia per le cartolibrerie sia per quanti vorranno

cogliere l’occasione, secondo un modello virtuoso di librerie in rete che in altre grandi città

esiste già da tempo; ovvero restare in contatto con i luoghi della cultura e della trasmissione

dei saperi attraverso attività a distanza.

Dopo la spesa e i farmaci, quindi, anche i libri e il materiale didattico potranno

arrivare direttamente nelle case dei cittadini, tenendo conto che pur non essendo beni di

prima necessità, aiutino però a mantenere allenata e stimolata la nostra mente, in un

periodo di isolamento forzato. La lettura ci consente di trascorrere del tempo pensando ad

altro, aprendo i confini della nostra mente; alcune scuole stanno consigliando letture a

bambini e a ragazzi, e in particolar modo alle persone anziane, quindi questo servizio di

consegna è molto importante per la loro attività mentali.

La consegna a domicilio di materiale scolastico per le librerie o cartolibrerie non è

consentita al di fuori del Comune, ma la modalità di didattica a distanza sì. Perciò, visto che

il Comune di Bracciano è capofila nelle attività socio assistenziali, chiedo che si possa fare

promotore anche delle attività di cultura e didattica, e di consentire alle librerie e cartolibrerie

di consegnare il materiale di cancelleria, i prodotti per l’ufficio e la scuola, i libri e il materiale

didattico in giacenza o in loro possesso, anche fuori del proprio comune o territorio di

appartenenza, attraverso un’ordinanza sindacale ad hoc che permetta la creazione di una

rete tra Enti locali, cioè con gli altri Comuni che ho informati per conoscenza e tutti coloro

che vorranno aderire.

Bracciano, 1 aprile 2020.

Il Consigliere del

Comune di

Bracciano

Marco Tellaroli