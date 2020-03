Roma Zotta, Bandiere a mezz’asta per le vittime da Coronavirus

“Abbiamo aderito all’iniziativa dell’Anci di osservare un minuto di silenzio e esporre le bandiere a mezz’asta alla Città metropolitana di Roma in segno di lutto per le vittime del coronavirus. Il nostro Ente è unito con i comuni del territorio nel lutto e sostegno reciproco. Un messaggio per ricordare le vittime, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, le forze dell’ordine, la Protezione Civile e quanti contribuiscono giornalmente per alleviare i problemi dei nostri cittadini. Ai sindaci e agli amministratori un abbraccio ideale per il loro lavoro e sacrificio. Insieme ce la faremo”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.