Coronavirus: Morassut, su GREEN new deal miope propaganda destra = (AGI) – Roma, 31 mar. – “Leggo con stupore che in sede di Parlamento Europeo il partito di Giorgia Meloni avrebbe scritto una lettera a Ursula von der Leyen per dirottare i fondi per il GREEN New Deal. Ancora una volta la destra italiana dimostra tutta la sua miopia: il GREEN New Deal europeo sara’ fondamentale per il rilancio delle imprese e per la riconversione in chiave sostenibile di interi comparti della produzione. Da questa emergenza si esce solo declinando una parola: sostenibilita’. Quei mille miliardi possono essere la spinta per riprendere a camminare, a produrre reddito. I sovranisti, che sognano il ‘modello Orban’, vorrebbero utilizzare l’emergenza Coronavirus per minare la svolta GREEN di cui il pianeta e l’Europa hanno bisogno. Il rapporto tra la diffusione del contagio e l’inquinamento dell’aria, i livelli di polveri sottili, la densita’ di particolato e’ sottolineato dagli studi piu’ accreditati. Per uscire dalla crisi abbiamo bisogno della scienza e della conoscenza. Non della grossolana propaganda di una certa vecchia politica di cui questa destra italiana e’ campione assoluta. Occorre anche una ecologia politica”. Cosi’ il sottosegretario all’Ambiente Roberto Morassut.