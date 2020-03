AGGIORNAMENTO: AIUTI ALLE FAMIGLIE E VOUCHER SPESA

In tantissimi a seguito della conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte di sabato sera, mi state chiamando, scrivendo sui social o via Whatsapp per chiedermi come usufruire delle agevolazioni previste dal Governo per le famiglie.

In questo momento non abbiamo ancora delle indicazioni ed informazioni precise. In queste ore vi forniremo tutte le informazioni del caso. VI FORNIREMO INOLTRE UN NUMERO DI TELEFONO DA CONTATTARE, non appena saremo pronti.

Nel frattempo continuiamo con il sostentamento che possiamo garantire, grazie anche alle tante donazioni di cittadini ed imprenditori. La nostra Protezione Civile consegna senza sosta a domicilio pacchi di generi alimentari.

Chi vuole ricevere il pacco alimentare, può chiamare il numero: 0692959918.

ATTENZIONE: QUESTO NON È IL NUMERO PER IL BONUS DEL GOVERNO

Ho realizzato un video per spiegarvi meglio la situazione attuale: https://bit.ly/2WQ9vHf

Qualora non dovesse vedersi, è online anche sul mio sito internet: https://bit.ly/33XL9gb

A dopo con nuovi aggiornamenti,

Alessio Pascucci

PS questa sera eseguiremo grazie alla disponibilità di agricoltori e imprenditori del territorio eseguiremo una sanificazione delle strade (era prevista per la scorsa settimana, ma per motivi metereologici siamo stati costretti a rinviarla).