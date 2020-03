Regione Lazio: Oggi 15 casi nel territorio Asl Roma 4

La Regione Lazio ha appena comunicato i nuovi casi riscontrati oggi nel territorio della Asl Roma 4. Si tratta di 15 casi, di cui 10 nel territorio di Civitavecchia, 3 a Manziana, 1 a Santa Marinella, 1 a Bracciano.

Sono avvenuti tre decessi, un uomo di Tolfa di 75 anni, un uomo di Allumiere di 49 anni, una donna di Civitavecchia di 96 anni.

Nelle ultime 24 h sono stati effettuati 76 tamponi, 2180 persone sono in sorveglianza mentre 1083 sono uscite dalla sorveglianza.

Si riporta di seguito il totale complessivo per ogni singolo comune:

Allumiere: 5 positivi riscontrati di cui 2 deceduti per un totale di 3 positivi

Anguillara :9

Bracciano: 8 positivi riscontrati di cui 1 guarito per un totale di 7 positivi

Campagnano : 5

Canale M :7

Capena: 3 positivi riscontrati di cui un deceduto per un totale di 2 positivi

Cerveteri :20 positivi riscontrati di cui 1 deceduto per un totale di 19 positivi

Civitavecchia : 121 positivi riscontrati di cui 13 deceduti e 2 guariti per un totale di 116 positivi

Fiano: 5

Formello: 4

Ladispoli : 20 positivi riscontrati di cui un deceduto per un totale di 19 positivi

Manziana :23

Morlupo: 1

Sacrofano: 20

Sant’Oreste: 1

Santa Marinella : 15

Tolfa: 7 positivi riscontrati di cui un decesso per un totale di 6

Si fa presente che un non allineamento di dati potrebbe dipendere da diversi fattori come ad esempio un paziente positivi ricoverato presso un ospedale extra territorio.