Comunicazione del Sindaco di Bracciano

Cari concittadini,

I volontari del Coc (Centro Operativo Comunale) hanno distribuito le mascherine ai commercianti che sono in prima linea e continuano a lavorare per garantire la disponibilità dei prodotti di prima necessità.

Abbiamo inoltre distribuito almeno a cento famiglie più bisognose generi alimentari per un primo sostentamento.

Insieme allo sforzo del Comune si è unito quello della Parrocchia Santo Stefano Protomartire, la Parrocchia Santissimo Salvatore, la Parrocchia di Vigna di Valle, la Caritas, il Volontariato Vincenziano, l’Associazione Auxilium, l’Associazione Sostegno alla Vita e l’Agesci che sin dall’inizio dell’emergenza lavorano in modo continuo e silenzioso per aiutare tutte le persone in difficoltà.

Proprio a loro dico grazie di cuore!

Per la giornata odierna registriamo un nuovo caso positivo. Il totale, ad oggi, è di 5 casi positivi al Covid-19 nel nostro territorio di Bracciano.

Dobbiamo continuare a fare molta attenzione e soprattutto a restare nelle nostre case. Restare a casa è l’unico modo possibile per evitare il contagio. Forza, insieme ce la faremo!