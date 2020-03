Comunicazione del Sindaco Armando Tondinelli

Cari concittadini, devo purtroppo comunicare che dopo aver effettuato un giro sul territorio ho riscontrato che ci sono troppe persone in giro. Soprattutto ho visto molti ragazzi giocare nei cortili o in prossimità dei palazzi.

Pertanto ho disposto ancora una maggiore intensificazione dei controlli da parte della polizia Municipale per far rientrare questa situazione estremamente pericolosa per la salute della comunità. Gli agenti perseguiranno a norma di legge e con il massimo rigore i contravventori.

In questo momento dobbiamo seguire alla lettera il decreto sul Coronavirus che impone a tutti indistintamente di rimanere a casa.

Nel frattempo comunico che la situazione sul nostro territorio vede sette casi positivi al Coronavirus. Non abbiamo inserito nel computo la persona guarita. Nessuno tra i sette contagiati si trova ricoverato presso una struttura ospedaliera.

Ci sono inoltre 35 persone in sorveglianza domiciliare costantemente monitorati dalla Asl Rm4.

È da evidenziare che ogni volta che si presentano nuovi positivi la Asl provvede in via cautelativa a porre in sorveglianza eventuali soggetti che sono entrati in contatto con i contagiati negli ultimi quindici giorni e che potrebbero aver contratto il virus.

Prosegue nel frattempo la consegna delle mascherine e dei beni di prima necessità da parte dei volontari del Coc (Centro operativo Comunale) che ringrazio per il costante impegno.

Questa che stiamo affrontando è una prova difficile ma, nonostante alcuni soggetti disobbedienti, stiamo dimostrando che siamo in grado di affrontarla. Serve serietà e impegno nel restare tutti a casa evitando spostamenti superflui. Insieme ce la faremo!