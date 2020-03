Asl Roma 5, Nerola: Pronto Soccorso Psicologico Emergenza Coronavirus. Attivato numero verde

La ASL Roma 5 in collaborazione con il “Centro Alfredo Rampi” ha attivato un servizio di Pronto Soccorso Psicologico Emergenza Coronavirus per la comunità di Nerola.

“I professionisti – spiega il Direttore generale della ASL Roma 5, Giorgio Giulio Santonocito – sono a disposizione per chi ha bisogno di sostegno e conforto, per chi cerca informazioni, per genitori che necessitano di indicazioni per i figli, per operatori sanitari e del soccorso, forze dell’ordine, ecc. Gli psicologi del Centro, con cui abbiamo stipulato questa importante convenzione, sono a disposizione per fornire un supporto professionale e umano”.

Il servizio gratuito è pensato per rispondere ai bisogni di informazione e sostegno tramite:

Numero Verde 800.68.50.25

Attivo da questa sera, sabato 28 marzo 2020 dalle ore 20.00 alle 23.00 e domani domenica 29 marzo dalle ore 10.00 alle 18.00 e poi lun-ven (sempre ore 10.00-18.00).

“Stiamo affrontando un periodo inedito, surreale e inimmaginabile fino a due mesi fa – spiegano dal Centro Alfredo Rampi -. Chiedere aiuto, in questi frangenti, non è un segnale di debolezza, ma di grande coraggio e consapevolezza: il coraggio e la libertà di ammettere i propri limiti, la consapevolezza del potere delle relazioni e del supporto sociale (ancora più valido se ricercato presso persone e istituzioni qualificate, in un momento di grande confusione e diffusione di fake news ) per comprendere e trasformare le inevitabili paure e incertezze di questo periodo, a livello personale e comunitario”.