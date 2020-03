La vita ai tempi del Virus – Lisbona, Bracciano, reddito, sanità.

Era novembre 2001, qualche mese dopo le torri gemelle. Scrissi il mio primo articolo per questo giornale, per il mensile cartaceo, poi la vita ti può far fare giri immensi e far tornare al punto di partenza. In realtà non ho mai reciso il mio rapporto con L’Agone, ho continuato a scriverci di tanto in tanto in questi anni, seppur molto poco, per il mensile e per l’online. Mi sono sempre sentito a casa su questa testata e ora sono qui, nel nostro territorio, in piena pandemia, a scrivere nuovamente per L’Agone. Penso anche ai miei amici in Portogallo, a Lisbona, città dove ho vissuto e che frequento ogni anno per diverse settimane dal 2013 e che ho scoperto ancora prima, nel 2008. Almeno fino ad oggi, gli amici dalla capitale portoghese mi raccontano che non tutti, anzi, troppo pochi, hanno capito la drammaticità della situazione, “è come in Italia due settimane fa”, mi dice qualcuno.

Dobbiamo restare a casa, c’è il corona virus ed è così che mi viene in mente di lanciare un’iniziativa, alcune testate già l’ho fanno, aiutiamoci, stiamo uniti, raccontiamoci. Più che la mia rubrica questa vuole essere la vostra rubrica, io mi metto semplicemente a disposizione per il giornale per scrivere di tanto in tanto ma soprattutto per coordinare le vostre storie che, spero, ci invierete.

Ci sono due questioni che intanto mi premono, aspettando di leggere le vostre. La prima è la questione del reddito, c’è in questo momento chi fa fatica, sono i lavoratori autonomi e i freelance, le partita IVA e l’impresa personale ad esempio nell’editoria e poi le guide turistiche, i consulenti, i traduttori e tantissime altre figure professionali. C’è chi un lavoro proprio non ce l’ha, o ce l’aveva, magari in nero. La situazione, per tanti è difficile, per molti diventerà impossibile. Non sappiamo quanto durerà questo periodo, speriamo ovviamente il più breve tempo possibile ma potrebbero passare mesi e non sarà comunque facile ritornare immediatamente alla normalità una volta finita questa pandemia, credo allora che serva davvero un reddito di quarantena per tutti quelli che non possono farcela in questo periodo e c’è già chi ha avanzato proposte in merito.

Se tutto andrà bene, dipenderà anche come ci ritroveremo alla fine di questa pandemia. Chi non muore di Covid 19, rischia di morire di fame. Speriamo davvero che tutto andrà bene.

Altra questione: i nostri ospedali e medici, infermieri, oggi più che mai li scopriamo importanti, decisivi, essenziali. Siamo in emergenza e vanno potenziate più possibile le strutture ospedaliere, di soccorso e di cura, sono già partiti i primi provvedimenti per farlo, subito, già ora. Ma in generale, la sanità pubblica è un settore da potenziare immensamente e che ha un bacino di occupazione importante, forse sarà la volta buona che si capirà che alcuni settori vitali non vanno tagliati, come la sanità pubblica. E a chi dice che c’è un problema di risorse, rispondo che si, è vero, troppo spesso però questo è un tema che viene vissuto ideologicamente da chi dice di odiare le ideologie. Il Covid-19 ci deve anche far riflettere sul sistema economico che abbiamo vissuto fino ad ora, senza voler rispolverare vecchi sistemi economici e regimi illiberali che hanno fallito in occidente e a oriente, a Est e a Ovest, prima e dopo il Muro di Berlino, forse è arrivato il momento di rivedere molte cose.

www.danielecoltrinari.com

La vita al tempo del Virus vuole essere una rubrica collettiva, un modo per raccontarci, essere solidali, stare vicini e uniti in questo momento difficile. Inviateci i vostri racconti a redazione@lagone.it e noi vi pubblicheremo.