Istituto Di Vittorio : didattica a distanza, si parte

In relazione all’avvio delle necessarie procedure previste in materia di didattica a distanza, per far fronte all’attuale stato di emergenza nazionale, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Vincenza La Rosa comunica di aver predisposto una serie di corsi di formazione in remoto, coordinati dalla ditta AXIOS, per utilizzare la piattaforma ‘COLLABORA’, presente all’interno del Registro elettronico.

Questo pomeriggio si è svolta la prima sessione formativa tramite webinar. “Ho organizzato 4 corsi – ha sottolineato la Dirigente Scolastica – che coinvolgeranno ciascuno 40 docenti, per un totale di 160. Lo scaglionamento si è reso necessario a causa delle modalità di gestione previste dalle piattaforme di videoconferenza, che non possono assicurare una perfetta resa tecnica in presenza di un numero troppo alto di partecipanti. Ci troviamo in una situazione di emergenza nazionale, che sta mettendo tutti alla prova, ma voglio ringraziare il formatore Axios e soprattutto i docenti, il personale tecnico, ausiliario e amministrativo, per la collaborazione, l’operosità, il senso di responsabilità e la forte solidarietà educativa con cui stanno affrontando questa difficile sfida. Nei prossimi giorni saranno disponibili anche delle videoguide e sarà inviato un link ai vari docenti destinatari dei prossimi corsi Axios. Posso assicurare che i nostri studenti stanno rispondendo positivamente e con entusiasmo alle prime iniziative di didattica a distanza. Abbiamo tutti bisogno di socialità e di relazioni. La comunicazione per via digitale ci consente di continuare a incontrarci, sebbene in forma ‘virtuale’. Consiglio ai docenti di convergere su un’unica piattaforma di lavoro e di seguire scrupolosamente i suggerimenti tecnici che saranno forniti nel corso delle sessioni formative Axios, al fine di garantire il pieno rispetto dei parametri di sicurezza dei dati personali e di tutela della privacy, prescritti dalla normativa. Considerata la situazione di emergenza, si invitano nuovamente tutti i docenti anche ad accedere con regolarità al sito web d’Istituto, al registro elettronico e ai propri indirizzi di posta elettronica. Buon lavoro a tutti”.