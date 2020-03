Caso di Covid19 a Manziana, Bruni in una diretta Fb: “Insieme riusciremo a sconfiggere questo maledetto virus”

Con la COLLABORAZIONE di tutti riusciremo a sconfiggere questo maledetto virus

ANCHE A MANZIANA UN CASO DI CORONAVIRUS COVID-19Buongiorno a tutti.Questa mattina Manziana si è svegliata con una notizia che non avremmo mai voluto dare: anche Manziana ha un caso positivo di Coronavirus.La famiglia è stata contattata personalmente da me: abbiamo dato la nostra totale disponibiltà per starle vicino con tutte le possibilità e gli strumenti che in questo caso sono previsti.Noi abbiamo informato la Asl, i Carabinieri, la Polizia Locale e la Protezione Civile e sono già attivate tutte le procedure affinchè possa essere isolata questa situazione.Quello che mi auguro è che ci sia una forte e grossa collaborazione da parte di tutti i Cittadini di Manziana, evitando di uscire e ottemperando scrupolosamente a quello che prevede la normativa in questi casi.Vi ringrazio per l'attenzione: tra poco daremo eventuali ulteriori notizie rispetto all'evolversi della vicenda. Grazie e buona giornata a tutti…uniti ce la faremo a sconfiggere questo maledetto virus!

