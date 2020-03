Bracciano: Denunciato un 70enne, per ricettazione di un veicolo escavatore

I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Bracciano hanno

denunciato un 70enne, di origine sarda, per ricettazione di un veicolo escavatore.

La segnalazione è partita in piena notte dal proprietario di un deposito giudiziario del posto: ignoti

si erano introdotti all’interno della sua struttura forzando i cancelli e asportando un mezzo

escavatore del valore di circa 55.000 euro.

Le immediate ricerche attivate dai Carabinieri hanno permesso di rinvenire il veicolo in zona Ponte

Galeria, all’interno della proprietà del 70enne che non ha saputo spiegare i motivi per cui il mezzo

si trovasse lì.

L’escavatore è stato riconsegnato al legittimo proprietario e l’uomo denunciato a piede libero

all’Autorità Giudiziaria.

Proseguono le indagini dei Carabinieri per identificare gli autori del furto.