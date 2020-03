Covid 19 – Pascucci (Cerveteri) nuovi aggiornamenti alla cittadinanza

Il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci ha voluto aggiornare la cittadinanza a seguito del nuovo DCPM uovo DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte che ha introdotto norme ancor più stringenti per cittadini e attività commerciali.

“Qui di seguito alcune precisazioni a domande che state ponendo. Ci tengo a dirvi che alcune informazioni potrebbero cambiare se il Governo pubblicasse delle spiegazioni più chiare che stiamo aspettando. Nell’attesa, noi seguiamo questa interpretazione.

MEDIA E GRANDE DISTRUBUZIONE

Nei giorni prefestivi e festivi le strutture di media e grande distribuzione che non vendono generi alimentari devono rimanere chiuse. Anche se i loro prodotti sono nell’ALLEGATO 1. Rimangono invece aperte tutte le attività che vendono generi alimentari.

MERCATI

Tutti i mercati sono sospesi anche per chi ha banchi di generi alimentari o per i produttori. Attenzione: è sospesa anche l’attività di vendita per i produttori che vanno a Cerenova tutti i giorni. Interpretiamo la norma in modo stringente non essendoci a Cerveteri o nelle frazioni strutture coperte dove si possano controllare gli accessi.

BAR, RISTORANTI E ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE

Tutte le attività collegate alla ristorazione (piadinerie, gelaterie, kebab, pizzerie al taglio, pasticcerie, etc.) devono rimanere chiuse. Possono svolgere solamente attività di consegna a domicilio. ATTENZIONE: non si possono vendere prodotti da asporto in prossimità del negozio, neanche fuori dalla porta. SOLTANTO CONSEGNE A DOMICILIO. Chi non fosse abilitato a questo tipo di attività, può farne richiesta presentando la SCIA e la DIA mediante il SUAP del Comune di Cerveteri.

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E STAZIONI FERROVIARIE

I bar e le attività di ristorazione presenti all’interno delle aree di servizio e rifornimento carburante e alla stazione Ferroviaria possono restare aperti.

TABACCHI

Restano aperti i tabacchi, compresi quelli presenti all’interno di altre attività, purché le altre attività siano sospese.

IGIENE URBANA

– il servizio di raccolta porta a porta si svolge regolarmente;

– sospesa l’Isola Ecologica di Via Settevene Palo Nuova;

– confermate le isole ecologiche mobili nelle zone di case sparse;

– confermato il servizio di conferimento degli sfalci verdi e potature a Valcanneto e Campo di Mare;

– confermato il servizio di ritiro a domicilio di rifiuti ingombranti.

SANIFICAZIONE DELLE STRADE

Da lunedì 16 marzo verrà potenziato il servizio di pulizia delle strade. Abbiamo predisposto una attività di sanificazione che avverrà utilizzando una sostanza disinfettante non nociva per animali e persone

Tutte le notizie in costante aggiornamento al seguente link: https://bit.ly/2U1N66C”