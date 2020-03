Cerveteri, COVID-19: istituito un numero di assistenza alla popolazione operativo 24ore su 24

Un numero attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 a disposizione della cittadinanza e di chiunque necessiti di informazioni. È quanto istituito dall’Amministrazione comunale di Cerveteri nell’ambito delle numerose azioni preventive in questa fase di emergenza sanitaria legata al COVID-19.

A coordinare il servizio, il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cerveteri, operativo presso il PMA allestito all’ex plesso scolastico della Frazione delle Due Casette. Il numero è lo 0692959918.

“Tra le varie iniziative messe in campo vi è l’istituzione di questo numero utile attivo 24 ore su 24 da chiamare in caso di necessità o richiesta di informazioni – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – purtroppo spesso è difficile per l’utenza riuscire ad entrare in contatto con i numeri verdi nazionali e ritenevamo fondamentale, come Amministrazione comunale, garantire loro un punto di riferimento. Il servizio si rivolge in particolar modo alle persone anziane, le persone sole o con difficoltà motorie. Personale qualificato sarà a disposizione della cittadinanza per molte di quelle attività quotidiane che in conseguenza del DPCM di lunedì 9 marzo hanno necessariamente subito dei cambiamenti. Il Centro Operativo messo in piedi dal Comune fornirà un aiuto proprio alle classi più deboli che non possono muoversi in autonomia, andando a ritirare ad esempio per loro conto la spesa o facendo piccole commissioni”.

“Prego ovviamente tutti di utilizzare questo numero solo ed esclusivamente per necessità vere e di non intasare le linee per richieste rimandabili ad altri momenti. Con l’occasione, ci tengo a rivolgere un ringraziamento speciale al Responsabile di Protezione Civile Renato Bisegni e a tutti i suoi volontari, anche in questa occasione pilastri e elementi fondamentali dell’azione amministrativa a sostegno della cittadinanza”. Ha concluso il Sindaco Pascucci.

Si ricorda infine che la Multiservizi Caerite ha potenziato il Servizio di consegna di Farmaci a domicilio. Per usufruirne è necessario chiamare il numero 0669401745, scrivere una e-mail a info@farmaci.me oppure recarsi presso una delle farmacie comunali.