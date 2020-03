Decreto #iorestoacasa: cosa fare (e non fare) fino al 3 Aprile

Queste le parole del Premier che hanno messo in quarantena il paese nel tentativo di stroncare l’emergenza attraverso il Decreto soprannominato #iorestoacasa: “Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà l’Italia zona protetta. Saranno vietati su tutto il territorio della penisola gli spostamenti consentiti solo per comprovate ragioni di lavoro, per casi di necessità o motivi di salute. Aggiungiamo in questo provvedimento anche un divieto di assembramenti all’aperto o in locali aperti al pubblico. Non ce lo possiamo più permettere. Sono costretto ad intervenire in modo più deciso per difendere le persone più in difficoltà. Ognuno deve fare la propria parte”.