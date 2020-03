Coronavirus, tre casi positivi tra Civitavecchia e Santa Marinella

Fonte Repubblica

Il Coronavirus purtroppo sbarca anche a Civitavecchia e Santa Marinella. La Asl ha infatti comunicato ieri che ci sono quattro casi positivi nelle due città: tre a Civitavecchia e uno a Santa Marinella.

Dei tre pazienti civitavecchiesi ricoverati al momento al San Paolo (le autorità sanitarie hanno comunque chiesto il trasferimento allo Spallanzani di Roma), uno, piuttostio anziano sembra, è entrato con problemi renali e i successivi accertamenti hanno fatto capire che c’erano problemi polmonari. Da lì la decisione di effettuare il tampone e l’esito positivo.

Positiva anche una coppia di coniugi sulla sessantina, che nei giorni scorsi ha partecipato a una festa in Toscana. Al ritorno marito e moglie hanno cominciato ad accusare i sintomi tipici del virus e sono andati in ospedale. I tamponi effettuati hanno poi confermato i sospetti.

Tampone positivo anche per un uomo di Santa Marinella, che però risulta asintomatico e viene seguito nel suo domicilio. A dare la notizia è stato direttamente il suo medico curante, il quale aveva segnalato il caso al referente di zona. Da qui l’avvio della procedura e il tampone che ha dato esito positivo. In quarantena sono stati posti anche lo stesso medico dell’uomo, pure lui di Santa Marinella, insieme a tutta la famiglia composta da moglie e due figli.

A Santa Marinella vengono segnalate anche due volontarie in quarantena volontaria. Hanno partecipato a una festa in una delle zone rosse e quindi si ono messe autonomamente in isolamento.

Ieri, infine, è stato effettato il tampone al segretario del Pd Stefano Giannini, a contatto nei giorni scorsi con il Governatore della Regione Lazio Nicola Zingaretti, risultato positivo al test. Si resta in attesa dell’esito.