Coronavirus, la Asl Roma 4 informa le nuove norme di comportamento

Si informa tutta l’utenza residente nel territorio della Asl Roma 4 che negli ultimi 14 giorni antecedenti alla pubblicazione del Dpcm dell’8 marzo provenienti dalle zone rosse indicate nel decreto, di adottare i seguenti comportamenti :

stare a casa e mettersi in contatto con la Asl al seguente numero telefonico: 3666201051

Chiamare anche il numero regionale 800118800

Avvertire il proprio medico di medicina generale

Per tutti gli altri, alla comparsa di sintomi si raccomanda di chiamare gli stessi numeri sopra indicati, isolarsi in una stanza in casa con porta chiusa, ma areata, separandosi dagli altri famigliari in attesa di eseguire il tampone o ulteriori indicazioni.

Si raccomanda inoltre di mantenere un decoroso rispetto delle regole, in particolar modo i giovani devono rispettare le regole dettate dal decreto, non aggregarsi, non frequentare in massa luoghi chiusi e mantenere sempre la distanza di sicurezza tra una persona e l’altra.

Si rammenta che queste misure restrittive sono adottate per la vostra sicurezza, e vanno rispettare così come ognuno di noi ha rispetto per sé stesso.

Insieme ce la possiamo fare.