L’8 Marzo è la Giornata Internazionale della donna

L’8 marzo si festeggia la giornata internazionale della donna, un momento dedicato al ricordo e alla riflessione sulle conquiste politiche, sociali, economiche del genere femminile. La storia della festa delle donne risale ai primi del ‘900 Per molti anni l’origine dell’8 marzo si è fatta risalite a una tragedia accaduta nel 1908, che avrebbe avuto come protagoniste le operaie dell’industria tessile Cotton di New York, rimaste uccise da un incendio. L’incendio del 1908 è stato però confuso con un altro incendio nella stessa città, avvenuto nel 1911 e dove si registrarono 146 vittime, fra cui molte donne. I fatti che hanno realmente portato all’istituzione della festa della donna sono in realtà più legati alla rivendicazione dei diritti delle donne, tra i quali il diritto di voto.

Il 1975 è stato definito dalle Nazioni Unite come l’Anno Internazionale delle Donne e l’8 marzo di quell’anno i movimenti femministi di tutto il mondo hanno manifestato per ricordare l’importanza dell’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne. Il 1975 inoltre, fu un anno importante anche per lo sviluppo delle donne in Italia, come la legge che, riformando il diritto di famiglia, stabilisce quella parità tra i coniugi nel diritto di famiglia.

L’Associazione L’Agone Nuovo ha da sempre combattuto al fianco delle Donne nella difesa delle pari opportunità con l’auspicio che si possa sempre migliorare e non regredire. Per una società più civile, democratica e giusta. E naturalmente, Augura a tutte le Donne di continuare ad essere sé stesse.