Il Comune di Manziana disponibile per domande e risposte su Covid-19

A seguito degli ultimi sviluppi che hanno portato all’emanazione del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri di ieri sera contenente misure di prevenzione del contagio da Coronavirus Covid-19, l’Amministrazione comunale di Manziana ha ritenuto utile realizzare uno spazio aperto in cui i Cittadini potranno porre domande e ricevere risposte.

“Visto il momento emergenziale che stiamo vivendo, ritengo opportuno permettere ai Cittadini di essere informati nel migliore modo possibile – dichiara il Sindaco Bruno Bruni – Per questo motivo, oltre agli abituali strumenti informativi del Comune, abbiamo ritenuto utile sfruttare un social network come facebook per individuare uno spazio dove i Cittadini potessero facilmente porre domande e ricevere risposte.

Ovviamente queste ultime, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti medici, saranno fornite eslusivamente dopo avere avuto riscontro da parte degli uffici preposti della Asl. In questo modo – conclude il Sindaco Bruni – speriamo di essere d’aiuto alla Cittadinanza ed al contempo di alleggerire il lavoro degli uffici della nostra Azienda Sanitaria Locale.”