Csm, il giorno della nomina del procuratore di Roma. Tra Creazzo, Prestipino e Lo Voi è sfida a tre: la vittoria passa dal ballottaggio

Al Plenum, invece, Prestipino è il grande favorito. Come ha raccontato Il Fatto l’attuale reggente dell’ufficio capitolino dovrebbe prendere otto voti : quelli di tutti i cinque consiglieri togati di, la corrente di sinistra delle toghe, più tre (su cinque in totale) di, il gruppo di Davigo che è il proponente della nomina. Per Creazzo, invece, ci sarebbero sei voti: quelli dei togati di, la corrente centrista alla quale appartiene anche il procuratore di Firenze, quelli degli altri due consiglieri di Autonomia e Indipendenza, più la preferenza (data in bilico) di Filippo Donati, laico eletto dal M5S. Per Lo Voi, invece, ci sarebbero tra i quattro e cinque voti: i tre togati della corrente di destra Magistratura Indipendente, alla quale è iscritto il procuratore di Palermo, il laico di Forza Italia Cerabona e – in forse – l’altro laico eletto dia berlusconiani Alessio Lanzi. Sicuro del ballottaggio sarebbe dunque Prestipino, mentre si giocano l’altro posto Creazzo e Lo Voi: uno scontro all’ultima preferenza, legata soprattutto all’astensione di alcuni componenti di Palazzo dei Marescialli. Al primo giro non dovrebbero votare il vicepresidente David Ermini, il procuratore generale della Cassazione Giovanni Salvi, il presidente della Suprema corte Giovanni Mammone. Sono dati tra gli astenuti – ma in forse – i laici eletti della Lega Stefano Cavanna ed Emanuele Basile, e quelli dei 5 stelle Alberto Benedetti e Fulvio Gigliotti. Preferenze che diventano fondamentali al ballottaggio.