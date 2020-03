La Asl Roma 4 invita a seguire scrupolosamente le indicazioni emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio.

É importante non recarsi in pronto soccorso se si hanno febbre o sintomi respiratori, ma telefonare ai numeri preposti 1500 e 800118800 se si ha un prefisso telefonico diverso da 06

Attenersi alle normative igieniche emanate, è importante se ci si trova già in pronto soccorso e si hanno sintomi respiratori o febbre, richiedere al personale la mascherina e il gel a base alcolica per le mani.

Se ci si deve recare in pronto soccorso evitare di far sostare gli accompagnatori nella sala d’attesa per quanto possibile.

La Asl Roma 4 sta adottando tutte le misure di emergenza previste, per tutelare sia la popolazione che il personale sanitario che è costantemente in contatto con moltissime persone. In collaborazione con la Protezione Civile nella giornata di oggi si stanno valutando gli spazi per montare una tenso struttura fuori dai due pronto soccorso che funzioni da filtro per quei pazienti che giungono in pronto soccorso con sintomi di sospetto Coronavirus.

La Asl sta provvedendo in queste ore ad aumentare i dispositivi di protezione per gli operatori sanitari.

Si sta procedendo a intensificare la formazione del personale per quanto riguarda sia la protezione individuale che il trattamento dei casi sospetti, sia sulla rete ospedaliera che territoriale.

Si sta aumentando la protezione dei reparti ad alta affluenza o reparti sensibili come la sala prelievi, oncologia, dialisi, radiologia e sale di attesa ospedaliere.

Il direttore generale e tutta l’equipe dedicata all’emergenza del Coronavirus sono in costante contatto con i sindaci dei comuni della Asl Roma 4, con la cabina di regia Regionale, lo Spallanzani e l’Usmaf

Si raccomanda ai cittadini di condividere solo notizie provenienti da fonti certificate per non creare allarmismi e alimentare la fitta rete delle fake news.