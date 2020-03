LA CITTA’ DI BRACCIANO PRESENTE E PRONTA A PROMUOVERE GLI INTERESSI DEI CITTADINI

Inaugurazione dell’Anno Giudiziario del Tar Lazio 2020

Presente, per la sua prima volta, alla significativa cerimonia di apertura dell’Anno Giudiziario del

Tar Lazio il Dott. Daniele Profili, come unico rappresentante della Comunità Braccianese, in qualità

di Magistrato nell’ambito della Giustizia Amministrativa. L’incontro si è svolto a Roma, il 21

febbraio 2020, alla presenza del Presidente del Tar Lazio Antonino Savo Amodio e di numerose

Autorità civili, militari e religiose. La peculiarità del Tar del Lazio, giudice amministrativo di primo

grado che condensa in sé le competenze di Tar regionale, per la Regione Lazio, e di Tar centrale, in

quanto decide sugli atti dei ministri e del Governo, degli organi a rilevanza costituzionale, come il

Consiglio superiore della magistratura (CSM), delle Autorità indipendenti, lo rende un unicum nel

panorama della giustizia amministrativa in Europa; per l’importanza e la delicatezza del

contenzioso che gli è riservato. Nella sua relazione il presidente Amodio si è soffermato proprio

sull’attività del Tar che ha ampliato i diritti di utenti e consumatori, ricordando le sentenze emesse

dal tribunale amministrativo in tema di pratiche commerciali scorrette, principio di precauzione a

tutela della salute e dell’ambiente, legittimazione delle associazioni ambientaliste a impugnare atti

che ledono il territorio, ecc. Il Dott. Profili di origini civitoniche, coniugato e con un figlio, il

piccolo Edoardo, laureato in Scienze Strategiche e Giurisprudenza, da anni consolidato e fiero

cittadino braccianese, sicuramente emozionato, si è detto pronto a ricoprire questo nuovo

prestigioso incarico, lasciando da Alto Ufficiale la Caserma Montefinale di Bracciano, ed a

garantire un contributo costruttivo attraverso la piena, effettiva e tempestiva tutela dei cittadini con

spirito di orgoglio ed abnegazione. In questa ottica l’amministrazione comunale, ancora una volta,

si distingue positivamente, come già fatto per la scuola, la sanità ed altri comparti, stavolta

nell’ambito del panorama Giudiziario Amministrativo, in termini di lustro, attenzione ed impegno

nei confronti dei propri cittadini, essendo la legalità un bene collettivo che si nutre della passione,

dell’attenzione e dell’energia dell’intera comunità.

