Comunicato Stampa Città metropolitana Roma Capitale – Colle Mattia, Zotta: “Dopo 10 anni in arrivo l’accordo con Roma Capitale per superare le criticità urbanistiche”

“Il parcheggio alla stazione ferroviaria di Colle Mattia, opera strategica per un quadrante del territorio metropolitano che è area di snodo per i Comuni di Roma, Colonna, Frascati e Monte Compatri, ha iniziato il suo percorso di realizzazione.

Abbiamo individuato con il Comune di Roma un percorso per procedere a superare la criticità urbanistica che ha tenuto fermo il progetto per 10 anni. È allo studio un protocollo di intesa per avviare la fase di collaborazione tra le due amministrazioni.

La città metropolitana ha investito nel progetto oltre 3 milioni di euro. Ora, l’accordo con Roma Capitale consentirà di avviare la fase di realizzazione. Come da anni chiedono i cittadini, quest’opera sarà vitale sia per la mobilità che per la messa in sicurezza delle strade circostanti: consentirà di decongestionare il traffico nella zona, liberando le strade che tuttora sono utilizzate per parcheggiare nei pressi della stazione e ostruiscono le vie di accesso e di fuga”.

Teresa Maria Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

Roma, 28 febbraio 2020