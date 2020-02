Canale Monterano (RM) – Uscito il video di Achille Lauro girato a Monterano

Uscito il video di Achille Lauro girato a Monterano

Subito boom di visualizzazioni: 100.000 nella prima ora su Youtube

CANALE MONTERANO – A poco più di un mese di distanza dalle riprese e a ormai tre

settimane dalla discussa interpretazione di “Me ne frego” al 70° Festival di Sanremo, esce il

video della canzone di Achille Lauro girato presso l’Antica Monterano, cuore della Riserva

Naturale Regionale omonima. Subito boom di visualizzazioni: 100.000 nella prima ora su

Youtube.

Lauro aveva girato a Canale il 22 Gennaio scorso rimanendoci l’intera giornata.

“Ovviamente le riprese del video e ancora di più la performance dell’artista al Festival –

commenta il Sindaco di Canale, Alessandro Bettarelli – non avevano mancato di suscitare

polemiche, ma è anche vero che siamo in un periodo storico in cui qualsiasi cosa crea

critiche e polemiche, soprattutto sui social. Lauro, pur vivendo a Milano, ha scelto

Monterano attirato dal fascino di questo incredibile borgo abbandonato e ha pagato

regolarmente i diritti di ripresa a Comune e Università Agraria, soldi che saranno re-investiti

su Monterano stessa. Siamo stati quindi ben felici di ospitare un artista che nel 2018 ha

partecipato al Concerto del Primo Maggio, nel 2019 ha partecipato alla 76esima Mostra

Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e, sempre l’anno scorso, è stato invitato al

Premio Tenco, principale rassegna della musica d'autore in Italia.”

“A volte – prosegue Bettarelli – tendiamo a dare agli artisti ruoli e funzioni che non gli

spettano e ci dimentichiamo che sono solo personaggi dello spettacolo. Lauro l’ha

dimostrato ancora una volta nelle serate del Festival di Sanremo 2020, mettendo in scena

una vera e propria rappresentazione teatrale con la collaborazione di uno dei designer più

apprezzati nel mondo, Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, la stessa maison che

aveva usato Monterano per il video pubblicitario di ‘Mémoire d’une Odeur’. Il fatto che,

favorevoli o contrari, abbia quasi monopolizzato il dibattito sul Festival dimostra la grande

capacità di Lauro di arrivare al grande pubblico. Il video di ‘Me ne frego’ girato a Monterano

ha fatto segnare 100.000 visualizzazioni nella prima ora su di uscita e speriamo raggiunga le

15 milioni di visualizzazioni del precedente ‘Rolls Royce’. Per chi ama Monterano è

ovviamente bellissimo e speriamo concorra a far conoscere ancora di più e meglio il nostro

antico borgo. Il fatto poi che l’immagine che apre e chiude il video sia stata girata nello

stesso punto dove quasi 40 anni fa il recentemente scomparso Flavio Bucci interpretava Don

Bastiano ne ‘Il Marchese del Grillo’ credo sia un bel modo per salutare un altro grande artista

che ha contribuito a far conoscere la nostra bellissima Monterano”.