Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi: al via i lavori. Pascucci: “nuova Era per Campo di Mare”

Sabato 29 febbraio alle ore 11:30 la posa simbolica della prima pietra dei cantieri

Nell’anno che vede Cerveteri Città della Cultura del Lazio, tutto pronto per l’avvio di un’opera fondamentale per la città.

Sabato 29 febbraio alle ore 11:30, all’incrocio tra il Lungomare dei Navigatori Etruschi e Viale Adriatico, si terrà infatti la posa simbolica della prima pietra dei lavori per il restyling del Lungomare dei Navigatori Etruschi a Campo di Mare, opera di straordinaria importanza per la città che vedrà luce grazie ad un finanziamento della Regione Lazio ed un importante investimento del Comune di Cerveteri.

In totale il finanziamento regionale ammonta a 748mila euro ai quali si aggiungono 407mila euro del Comune di Cerveteri, per un totale di 1.155.215 euro.

“Continua ininterrotto il nostro lavoro per il rilancio di Campo di Mare. Oggi, con l’avvio di questi lavori che la città aspettava da decenni, compiamo un passo storico per la Città di Cerveteri – ha dichiarato il Sindaco Alessio Pascucci – Finalmente siamo pronti ad inaugurare il cantiere che darà vita al nuovo Lungomare di Cerveteri. Un altro tassello, dopo aver dotato Campo di Mare della pubblica illuminazione in tutte le strade, dopo aver fatto realizzare ad RFI un secondo ingresso per la Stazione Ferroviaria di Marina di Cerveteri lato mare, dopo aver acquisito al patrimonio comunale la prima strada della frazione, aver rimesso a norma e in funzione il depuratore”.

“E sono contento di annunciare questa opera – ha proseguito il Sindaco Pascucci – soprattutto a quei Consiglieri comunali di opposizione, Aldo De Angelis e Salvatore Orsomando, che tanto hanno brigato in questi anni per rallentare questo iter con la speranza forse che la nostra città perdesse il finanziamento. Come avevo promesso loro in aula, nonostante tutti gli sforzi messi in campo per ostacolarci, ce l’avremmo fatta”.

“La nostra città ha il dovere di esprimere la sua vocazione turistica estiva. L’estate appena trascorsa ha dimostrato che Cerveteri e Campo di Mare possono essere il centro delle attrattive non solo del litorale, ma di tutto il centro Italia – ha aggiunto Pascucci – Sono ancora presenti negli occhi di tutti n le immagini straordinarie che ci ha regalato il Jova Beach Party, con oltre 40mila persone sulle nostre spiagge. In quel periodo, utilizzando una frase di Jovanotti, lanciammo lo slogan l’inizio di una nuova era. Quella nuova era parte anche da qui, da questo cantiere che darà finalmente dignità e decoro a una frazione che lo merita e che può diventare volano per lo sviluppo economico della nostra Città”.

“Doveroso da parte mia, giunti a questo importantissimo traguardo, fare dei ringraziamenti. Un grazie ai miei Assessori e in particolare a Elena Gubetti che ha seguito tutto l’iter con me in prima persona; al nostro Dirigente all’Urbanistica Architetto Marco Di Stefano e a tutto il personale dei suoi uffici; a Mauro Nunzi che da dirigente seguì nel 2016 l’avvio di questo percorso; alla Regione Lazio nella persona del Presidente Nicola Zingaretti e degli assessori che si sono susseguiti in questi anni, Giampaolo Manzella prima e Paolo Orneli ora; alla Dottoressa Maria Grazia Iadarola, Dirigente dell’Area Economia del Mare della Regione Lazio, che sin dal primo momento ha seguito con competenza, disponibilità e serietà la situazione di Cerveteri e a tutti i dipendenti del suo ufficio. Ma soprattutto a tutti coloro che in questi anni hanno sostenuto questo sogno che sabato inizierà a diventare realtà. È vero: è l’inizio di una nuova era.”