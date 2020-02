A SACROFANO IL 13 MARZO L’ARRIVO DELLA TERZA TAPPA DELLA 55a EDIZIONE TIRRENO-ADRIATICO

Il prossimo 13 marzo Sacrofano si trasformerà in un grande villaggio sportivo all’aperto.

Occasione l’arrivo della terza tappa della 55esima edizione della gara ciclistica Tirreno-

Adriatico 2020.

Organizzata da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport questa gara – detta anche “Corsa dei due

mari” – è considerata, per importanza, la quarta corsa a tappe dopo il Giro d’Italia, il Tour de

France e la Vuelta a Espana. Si svolge in sette tappe (11-17 marzo) su un percorso di 1.048,55

km, con partenza da Lido di Camaiore ed arrivo a San Benedetto del Tronto.

Tra i numerosi i campioni partecipanti Vincenzo Nibali.

Le numerose iniziative in programma per questa entusiasmante giornata – visite guidate,

itinerari naturalistici, pedalate ecologiche, mostre fotografiche, concerti musicali – tutte

realizzate dal Comune in collaborazione con la Regione Lazio e il CONI, saranno illustrate nel

corso di una conferenza stampa in programma per martedì 3 marzo alle ore 12.00 nel

Teatro San BIagio di Sacrofano, alla presenza di Patrizia Nicolini, Sindaca di Sacrofano,

Alessandro Tomassetti, Assessore allo Sport, Giorgio Polesi Presidente Parco di Veio, Stefano

Allocchio Responsabile Gestione Sportiva Ciclismo RCS, rappresentanti di Regione Lazio, CONI e

Città Metropolitana di Roma e di Massimiliano Rosolino, campione olimpico, triatleta e ospite

d’onore della premiazione.