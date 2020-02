COVID-19, prevenzione e formazione: ProCiv e Polizia Locale di Cerveteri nelle scuole

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Polizia Locale nelle scuole di Cerveteri per fare prevenzione.

A seguito dell’emergenza sanitaria nel Nord Italia dovuta ad alcuni focolai del COVID-19, l’Amministrazione comunale di Cerveteri ha immediatamente organizzato all’interno delle scuole del territorio degli incontri di prevenzione e formazione con alunni e docenti sui comportamenti corretti da seguire per scongiurare qualsivoglia forma di contagio.

A curare l’iniziativa, personale esperto della Protezione Civile, che con l’ausilio di alcune vignette ha informato e tranquillizzato tutti i presenzi sull’emergenza sanitaria in corso nel Nord Italia.

Presente, oltre al Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci, la Comandante di Polizia Locale Cinzia Luchetti e il Funzionario di Protezione Civile Renato Bisegni.

“Si è trattato di un momento molto utile per la nostra comunità ed in particolar modo per i nostri ragazzi – ha dichiarato il Sindaco Pascucci – sostanzialmente si è trattato di un incontro in cui sono state ricordate quelle poche e semplici regole da seguire quotidianamente per una corretta igiene personale, fondamentale più che mai in questo momento delicato. Quindi dal lavarsi con cura le mani, al modo di comportarsi nel caso in cui si accusino sintomi influenzali fino alle avvertenze già pubblicate dal Ministero della Salute. Questa mattina gli incontri ha interessato la scuole Salvo D’Acquisto, mentre domani e dopo domani i plessi di I Terzi, Valcanneto e Cerenova”.

Per ogni informazione, si ricorda che il numero della Protezione Civile di Cerveteri è 0687165164.

Inoltre, nel caso in cui si avvertano sintomi influenzali o si è tornati dopo viaggi o permanenze nei luoghi oggetto dei focolai, rivolgersi al medico di base o chiamare il 1500, senza recarsi in ambulatorio o in ospedale.