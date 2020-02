EMERGENZA SANITARIA COVID-19/CORONA VIRUS: A CERVETERI NESSUNA RESTRIZIONE

Stante la situazione di *emergenza sanitaria nazionale* dovuta ai *contagi da COVID-19 nel Nord Italia,* utilizzo WhatsApp per fornirvi *tutte le informazioni* e le *rassicurazioni* necessarie in questo momento così difficile per l’Italia.

In *tutto il territorio comunale di Cerveteri NON è in vigore ALCUNA RESTRIZIONE*.

Attualmente, *NON ci sono casi di persone affette dal Virus* o che siano *provenienti dalle zone oggetto dei focolai*.

Dunque *Uffici pubblici* e *scuole* sono *regolarmente aperti*. Unica eccezione è per l’Istituto *Giovanni Cena*, che già aveva programmato all’interno dell’Anno Scolastico 2019/2020 questo periodo di chiusura.

Le uniche raccomandazioni da seguire, sono quelle diramate dal *Ministero della Salute*, che vi invio in breve nella *locandina*.

Per qualsiasi informazione, oltre all’Azienda Sanitaria Locale, *si può contattare la Protezione Civile di Cerveteri* che risponde al *numero: 0687165164.*

Vi prego di non intasare le linee e di *chiamare soltanto per emergenze.*

*Ogni ulteriore aggiornamento ve lo comunicherò con tempestività*.

Buona serata,

*Alessio Pascucci*