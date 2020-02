Scout Agesci Zona Etruria evento “I want You”.

Il 27/03/2020 ci sarà il primo dei tre incontri organizzati dagli scout dell’Agesci della Zona “Etruria”,

che avranno lo scopo di far conoscere lo Scautismo a tutte le persone che vogliono avvicinarsi al

movimento.

Sarà l’occasione per condividere il Grande Gioco dello Scautismo, nella modalità divertente che il

metodo educativo prevede, gli incontri saranno tenuti da Capi Formatori sui seguenti temi:

Primo incontro il 27/03 dalle ore 17.00 alle ore 19.30

• Storia dello Scautismo, elementi caratteristici del metodo scout e differenze con altri metodi

educativi;

• Il significato del Patto Associativo, la specificità della scelta Scout in termini sia di valori che

di metodo.

Secondo incontro il 24/04 dalle ore 17.00 alle ore 19.30

• La scelta di essere Capo, il servizio educativo, la condivisione del servizio con la Comunità

Capi.

• Capo, lo Staff, Comunità Capi, la relazione tra adulti, trapasso di nozioni, ruoli e

corresponsabilità educativa;

• La relazione educativa, ruolo del Capo/fratello maggiore, “Ask the boy”, arte del Capo.

Terzo incontro il 22/05 dalle ore 17.00 alle ore 19.30

• Progettualità come stile di vita, progettare e progettarsi, il Progetto Educativo;

• La formazione, gli scopi (competenza, solidità, ,..), iter istituzionale, i luoghi della formazione

(Staff, Co.Ca., Zona, ecc.);

• L’Associazione, partecipazione, presenza e ruolo nella Chiesa.

Vi aspettiamo numerosi!!!!

E’ gradita l’iscrizione agli eventi inviando una mail a: zonaetruria@lazio.agesci.it

Le località degli eventi verranno pubblicate sul sito della Zona “Etruria”: zone.agesci.it/zonaetruria/

e comunicate tramite mail (il luogo sarà scelto nel territorio della nostra Zona in base alle richieste).

Lo Scautismo nel territorio della Zona “Etruria” AGESCI, è presente con i sui Gruppi Scout a:

Anguillara, Bracciano, Cerveteri, Civitavecchia, Ladispoli, Manziana, Santa Marinella, Tolfa.