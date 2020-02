Coronavirus, è polemica tra scienziati: Giuseppe Ippolito risponde a post di Roberto Burioni

L’emergenza Coronavirus tra Lombardia e Veneto, sembra aver scatenato una polemica a distanza tra scienziati. Da un parte Roberto Burioni, professore di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano e dall’l’atra Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma. “Le misure sono state tempestive, chiunque dice che abbiamo sbagliato lo fa in malafede o perché ha un post sul quale vende spazi pubblicitari o perché cerca di guadagnare risorse. Purtroppo – dice Ippolito dal palco dell’assemblea Pd – ci sono persone che usano questo modello di allarmismo quando lo fanno per cose buone, tipo i vaccini, ma anche quando provano a screditare l’operato delle istituzioni e del governo. Bisogna essere coerenti”. Questa mattina in un post su Facebook Burioni, che nei giorni scorsi ha continuato a chiedere la quarantena per chiunque rientrasse dalla Cina, scriveva: “Il vertiginoso aumento del numero di casi confermati in Italia non deve lasciarci spiazzati. È anche l’effetto delle misure messe in atto per contrastare il virus“.