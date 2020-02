CERVETERI: MULTISERVIZI, 26 E 27 FEBBRAIO CONSOLIDAMENTO QUERCIA A LARGO ALMUNECAR

La Multiservizi Caerite comunica che il prossimo 26 e 27 febbraio, con la collaborazione di esperti del settore, gli addetti alla manutenzione del verde effettueranno il consolidamento arboreo della quercia numero uno ubicata in Largo Almunecar a Cerveteri. Il consolidamento arboreo consiste nell’ancoraggio della chioma con sistemi non invasivi ed è finalizzato ad evitare la rottura di branche, riducendo il rischio per i possibili bersagli.

L’intervento è conseguente alla valutazione attraverso il Visual Tree Assesment (VTA) e viene effettuato in alternativa alla potatura per quegli esemplari che, per dimensione e/o valenza, devono preservare le loro caratteristiche. La quercia n. 1 di Largo Almunecar viene potata ogni anno in tree climbing con la sola asportazione del seccume interno; le grandi branche non sono oggetto di taglio per conservare la maestosità dell’individuo, candidato alla categoria di albero monumentale.

Le tipologie di consolidamento arboreo (dinamico, statico, di tenuta) da effettuare sulla roverella n.1, sono state determinate in occasione del sopralluogo avvenuto il 6 febbraio scorso, giornata in cui si è conclusa la fase di progettazione. Vista l’importanza di tale intervento, le giornate di lavoro sono state identificate dall’ordine degli agronomi di Roma come evento formativo per Dottori Agronomi e Forestali. La giornata sarà quindi utile anche come aggiornamento tecnico per dottori agronomi e forestali circa la gestione arboriculturale.

Il programma della giornata:

La Multiservizi Caerite Spa, nell’ambito del contratto di servizio pubblico si occupa della gestione del patrimonio arboreo, arbustivo ed erbaceo del comune effettuando le operazioni di manutenzione sia ordinaria che straordinaria. La giornata di aggiornamento tecnico si terrà all’aperto contestualmente agli interventi arboricolturali che saranno condotti su un grande esemplare di Quercus pubescens del Comune di Cerveteri.

Gli interventi saranno occasione per affrontare il tema della morfofisiologia quale strumento conoscitivo ed applicativo utile alla gestione degli alberi, con particolare riferimento al genere Quercus.

Argomenti trattati:

Dott. For. Michele Baldasso (Responsabile Tecnico del Verde per la Multiservizi Caerite S.P.A.): presentazione della Multiservizi e delle sue attività, con focus sulla gestione e manutenzione delle alberature del Comune di Cerveteri.

Dott. Agr. Giovanni Morelli:

• Principi di architettura degli alberi;

• Approccio morfofisiologico allo studio degli alberi;

• Gli Stadi di Sviluppo di Raimbault;

• Peculiarità morfofisiologiche del genere Quercus;

• Relazione tra evoluzione morfofisiologica della chioma, del fusto e dell’apparato radicale;

• Morfofisiologia ed analisi della stabilità arborea;

• Morfofisiologia e potatura;

• Cenni sul consolidamento con cavi anticaduta, dell’esemplare di Quercus pubescens ubicato in Largo Almunecar.

Orario della giornata di aggiornamento tecnico 27/02: 9:30 – 13:30.

Località ove sarà svolta la giornata di aggiornamento: Largo Almunecar, Cerveteri (RM).