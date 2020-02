Coding a scuola per italiani e tedeschi

Condivisione interculturale, scambio e arricchimento reciproco sono le parole d’ordine della lezione conclusiva di

Coding e Robotica del 17 febbraio presso l’I.C. “Corrado Melone” di Ladispoli (RM), con cui già da tempo NTT

DATA collabora nell’ambito del progetto Coding nelle scuole.

Oltre agli studenti dell’Istituto, questo laboratorio coinvolge anche i ragazzi dell’I.C. “Don Lorenzo Milani” di

Cerveteri (RM) ed per questa ultima data anche gli ospiti speciali, gli allievi della “Adolf Reichwein Schule” di

Heusenstamm (Hessen, Germania), coinvolta fin dal 2016 in un progetto di gemellaggio con l’Istituto “Melone” che

accoglie studenti anche da Francia, Olanda, Spagna e Romania.

La lezione è stata tenuta da Nella Vulcano, Associate Manager NTT DATA, e da Giuseppe Capriglia, Project Manager

NTT DATA, ovviamente in due lingue: l’inglese per svolgere la parte teorica generale della lezione e, per le sezioni più

dettagliate e complesse, anche il tedesco. Si è usato un approccio metodologico simile alla conduzione dei progetti:

partendo da un’idea, si evolve verso il design (flow chart in inglese e tedesco), la progettazione e il collaudo del

programma caricato sul robot. La lezione ha offerto l’opportunità di apprendere le nozioni fondamentali della

programmazione in modo interattivo e di applicarle poi autonomamente alla robotica in un’ottica interdisciplinare, di

sviluppare strategie di problem solving e di acquisire importanti concetti di team building, in un ambiente collaborativo,

stimolante e divertente. È quanto accade sempre in occasione dei laboratori della NTT Data ma, questa volta, il valore

aggiunto deriva dal cimentarsi nell’esperienza con coetanei di un altro Paese, con la curiosità di scoprire il loro modo

“nuovo” di guardare il mondo.

Appuntamento ora è per la conclusione del corso di quest’anno quando il giorno 25 Febbraio 2020, in Sala Teatro in

diretta streaming dalla pagina Facebook della Scuola, dalle ore 10.00 si terrà la cerimonia di consegna degli attestati di

formazione del Progetto Coding e Robotica, svolto dalla dott.ssa Nella Vulcano e dal dott. Giuseppe Capriglia della

NTT DATA Italia, alla presenza del Sindaco di Ladispoli. Con enorme soddisfazione di tutti, dai docenti ai genitori, i

ragazzi, italiani e tedeschi, hanno comunque già ricevuto i complimenti dei formatori, per la loro attenzione, la loro

correttezza, la loro dedizione ma, soprattutto, la loro curiosità.

NTT DATA Italia è parte della multinazionale giapponese NTT DATA, uno dei principali player a livello mondiale

nell’ambito della Consulenza e dei Servizi IT. Digitale, Consulenza, Cyber Security e System Integration sono solo

alcune delle principali linee di business. La missione è creare valore per i clienti attraverso l’innovazione. NTT DATA

conta su una presenza globale in oltre 50 paesi, 118.000 professionisti e una rete internazionale di centri di ricerca e

sviluppo a Tokyo, Palo Alto e Cosenza. NTT DATA è presente in Italia con oltre 3000 dipendenti e 8 sedi: Milano,

Roma, Torino, Genova, Treviso, Pisa, Napoli e Cosenza.