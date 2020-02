Bracciano: giornata della prevenzione della Asl Roma 4

“Un esame di 5 minuti è un esame che salva la vita”. L’Asl Roma 4, in collaborazione con la Komen Italia, ha organizzato delle giornate “extra-screening” per effettuare delle ecografie e delle mammografie ad accesso gratuito per quelle fasce di età che sono ormai fuori dallo screening regolare del regionale. Il Dottor Zaccagnino, radiologo dell’Asl Rm 4, sarà presente, insieme alla Komen, sull’unità mobile di mammografia sabato 22 in piazza del Comune a Bracciano. Lo si può riconoscere in quanto è un piccolo camper con la scritta rosa Komen Italia. Dalle 9.00 quindi sarà possibile effettuare analisi ecografiche e mammografiche al fine della prevenzione per tutte le donne, che ne faranno richiesta sul territorio di Bracciano.