Caravaggio alla scuola Melone di Ladispoli

L’Istituto Comprensivo “Corrado Melone” di Ladispoli scende in campo per

sostenere la tesi che il grande pittore Michelangelo Merisi detto “Caravaggio”

potrebbe aver vissuto le ultime ore della sua vita sul nostro litorale dopo essere

sbarcato ed imprigionato nella fortezza degli Odescalchi nel borgo di Palo.

Giovedì 20 febbraio 2020, alle ore 10.00, è in programma l’incontro

“Caravaggio, il primo rapper della storia” per gli alunni della scuola secondaria

di primo grado, evento nel corso del quale sarà presentata l’inchiesta

giornalistica che intende sollevare dubbi e proporre nuove ipotesi a 410 anni

dalla morte di Michelangelo Merisi. I relatori della nascente associazione “Sui

passi di Caravaggio” porranno in evidenza come Caravaggio, dopo essere

approdato nel borgo di Palo, malato e debilitato, difficilmente potrebbe aver

camminato sulla spiaggia sotto il sole di luglio fino a Porto Ercole dove avrebbe

trovato la morte.

In occasione del convegno saranno esposte anche alcune copie museali delle

opere di Caravaggio realizzate dai pittori Felicia Caggianelli e Sergio

Bonafaccia.

“Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di organizzare l’evento su

Caravaggio – afferma il Dirigente scolastico Riccardo Agresti – perché

riteniamo che la scuola non possa non affrontare questo argomento del quale si

parla da tempo nel nostro territorio. Caravaggio è un patrimonio di tutti, la sua

ormai accertata presenza sul nostro litorale è un tema di grande interesse

culturale e storico per la popolazione studentesca di Ladispoli. Ringraziamo i

promotori dell’iniziativa per aver scelto la scuola “Corrado Melone” per

continuare a proporre la loro tesi, arricchita dalla mostra di copie dei quadri del

grande pittore. Peraltro il titolo del convegno è molto accattivante per i

giovanissimi, scopriremo il 20 febbraio cosa intendano dire gli organizzatori”.

A causa della scarsa capienza della sala teatro della scuola, l’evento sarà

trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto.