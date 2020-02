In biblioteca “Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia invisibile” di Paolo Borrometi

L’amministrazione di Ladispoli informa che, presso biblioteca comunale “Peppino Impastato”, venerdì 21 Febbraio, alle ore 15:00, si terrà la presentazione del libro “Un morto ogni tanto. La mia battaglia contro la mafia invisibile” di Paolo Borrometi.

Paolo Borrometi è un giornalista d’inchiesta siciliano che scrive di mafia battendosi in prima linea, da anni costretto a una vita sotto scorta: alla prima aggressione, che lo ha lasciato menomato, sono seguite intimidazioni, minacce, il furto di documenti importantissimi per il suo lavoro, sino alla recente scoperta di un attentato che avrebbe dovuto far saltare in aria lui e la sua scorta. Questo libro, che raccoglie le sue inchieste, è una denuncia senza appello alle mafie “invisibili” agli occhi di molti: un fenomeno ritenuto in declino e in realtà più pervasivo di sempre, da combattere anzitutto attraverso la conoscenza del nemico. Perché il potere della mafia, come diceva Paolo Borsellino, è anche un fenomeno sociale, fatto di atteggiamenti e mentalità passive contro cui l’unico antidoto è l’esempio della resistenza e della lotta. L’evento è organizzato dall’Associazione di Volontariato Mamme Etrusche.