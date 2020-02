ANGUILLARA, PD: LA RICREAZIONE È FINITA. CADE LA GIUNTA ANSELMO

Alla fine la campanella è suonata. Con l’atto di dimissioni di 9 consiglieri comunali – di cui 2 di maggioranza- protocollato questa mattina l’era Anselmo si chiude. Un ringraziamento va ai nostri 2 consiglieri per aver svolto con passione ed impegno il loro ruolo fino all’ultimo giorno. La grave situazione economica in cui la ormai ex Giunta ha ridotto il Comune – per stessa ammissione dei consiglieri di Maggioranza oggi dimessisi – sull’orlo del dissesto costringerà la prossima amministrazione all’ennesima e difficile opera di risanamento. Da parte nostra facciamo appello ad ogni Cittadino ed a tutte le Persone, le forze politiche, le Associazioni che hanno a cuore le sorti della nostra Comunità di lavorare insieme per rilanciare e per dare un futuro migliore ad Anguillara. Da stasera saremo a lavoro per aprire una nuova stagione di buon governo per il nostro paese. Lasciato il passato alle spalle, sarà nostro compito fare di tutto affinché ad Anguillara si viva la speranza di una nuova primavera.